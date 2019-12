Ventimiglia, incontro su “Note sul corpo” alla biblioteca civica Aprosiana

Ventimiglia. Giovedì 12 dicembre alle 17 presso la Biblioteca Civica Aprosiana, in piazza Bassi 1, andrà in scena “Note sul corpo. Il corpo in letteratura e nell’arte; nella scienza e nel diritto”.

Conversazione sul tema a cura di Emanuela Marangon, psicologa e psicoterapeuta.

Locandina: Marangon E. 12-2019