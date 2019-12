Imperia. Lungo week end della Pallamano Imperia che ha interessato tutte le categorie giovanili, mentre le squadre senior osservavano un turno di riposo.

E’ iniziato tutto sabato mattina a Nizza con gli under 9 che hanno partecipato ad un numeroso plateaux con le squadre del Cavigal Nice Handball, del A.S. Monaco Handball e del Contes. I piccoli atleti hanno disputato sei partite vincendone ben quattro.

Nel pomeriggio, sempre a Nizza, è stata la volta degli under 13 maschili che hanno giocato contro l’Asbtp Nice Handball imponendosi con un punteggio di 30/19. Il sabato di pallamano è proseguito alle 17 nella palestra San Camillo ad Imperia, con l’under 17 maschile, che ha condotto e vinto come all’andata la partita contro la Riviera Handball per 38/33.

La domenica invece è stata tutta dedicata agli under 15 maschile, sempre presso la palestra San Camillo, dove si sono confrontati con le altre squadre liguri che compongono il girone: la Pallamano Ventimiglia, Sdg La Spezia e l’ABC Bordighera. Gli under 15 molto giovani (quasi tutti Under 13) rispetto alla categoria hanno comunque vinto una partita sulle tre disputate, dimostrando in quelle perse tuttavia delle buone giocate.

Sempre domenica ma a Tortona tre atleti della squadra under 17 maschile ha partecipato al raduno di categoria per la selezione della squadra dell’Area Liguria-Piemonte-Lombardia. Gli atleti sono Gabriele Garelli, Gabriel Catalano e Stefano Quaranta.