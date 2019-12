Sanremo, “The Brilliant Tina Linetti’s” suona in piazza Colombo

Sanremo. Inseriti nel calendario delle manifestazioni natalizie del Comune tornano, domenica 15 dicembre alle 17, in piazza Colombo The Brilliant Tina Linetti’s.

“The Brilliant Tina Linetti’s” è un gruppo sanremese che ha riscoperto con successo lo spirito più disincantato di tanta musica in voga negli anni Quaranta e Cinquanta, una musica ballabile, orecchiabile e romantica, che nacque in quegli anni di guerra quando c’era voglia di spensieratezza e che ben presto si diffuse oltreoceano e anche in Italia, dove già prima della guerra aveva vissuto la sua primavera in una forma tutta nostrana, con parole italiane.

“The Brilliant Tina Linetti’s”, tra i primi a riproporre questo genere, dal vivo trascinano il pubblico in un sorta di rito collettivo all’insegna del più sano e tonificante divertimento. Merito anche di influenze e canzoni capisaldi della tradizione italiana, in special modo partenopea.

Nello stile e nell’estetica dei “The Brilliant Tina Linetti’s” i riferimenti a Fred Buscaglione, Renato Carosone, Alberto Rabagliati, Domenico Modugno, Natalino Otto e Louis Prima sono infatti evidentissimi. Nel loro repertorio “Tu vuo’ fa l’americano” va quindi a braccetto con “Just A Gigolo”, “O Marie” con “Carina”, “That’s Amore” con “Nel blù dipinto di blù”.

Con i “The Brilliant Tina Linetti’s” non c’è dunque timore di annoiarsi, d’altra parte, nello swing arte e intrattenimento convivono in armonia da sempre.

“The Brilliant Tina Linetti’s” nascono a Sanremo nel 2012, da un’idea di Massimo Caldarelli, che dopo tanti anni passati a suonare il blues, ha deciso di dare sfogo ad un’altra delle sue passioni: lo swing, dando vita così ad una delle formazioni Swing, Jive e Lindy-hop più spumeggianti del Ponente Ligure, bruciando tutti sui tempi. Infatti oggi lo swing, come molte mode, sta rivivendo la sua seconda giovinezza e le musiche e i balli swing stanno riempiendo di nuovo le sale da ballo e gli spazi improvvisati per soddisfare gli appassionati.

E così assieme ad alcuni fidi compagni di tanti anni nei Blues Express, il vocalist Enzo Iossa, il bassista Spiridione Memeo, Sandro Pappatico alle armoniche, sax e percussioni, danno vita a “The Brilliant Tina Linetti’s”.

Completano la formazione quello che senza dubbio è uno dei musicisti più famosi e preparati della Liguria, Livio Zanellato al sax, assieme alla consorte Adriana Ligato alla tromba, il Maestro Maurizio Lavarello al pianoforte, senz’ombra di dubbio uno dei migliori pianisti in circolazione e Fausto Biamonti, il decano dei batteristi liguri.

Dopo l’esperienza maturata da numerose ed apprezzatissime performances sul territorio (Casino di Sanremo, Campionati Europei di Vela, Rievocazione Circuito di Ospedaletti, svariati Festival Jazz, Grand Hotel Londra di Sanremo, Manifestazioni per il Comune di Sanremo, Comune di Ospedaletti, Comune di Taggia, Capodanno Russo, innumerevoli feste private, etc., etc.,) “The Brilliant Tina Linetti’s” si esibiscono per la Festa del 2 Giugno 2017, organizzato dall’Ambasciata Italiana a Montecarlo, nella prestigiosa cornice del Montecarlo Beach, ricevendo entusiastici consensi da tutti i V.I.P. presenti, quali Flavio Briatore, Katia Ricciarelli e tanti altri ed i complimenti personali di Sua Altezza il Principe Alberto di Monaco e dell’Ambasciatore Cristiano Gallo.

Il gruppo ritorna proponendo il suo spettacolo “Souvenir d’Italie”, con un repertorio rivisitato e con l’inserimento di notissimi brani della canzone italiana, rivisitati in chiave Swing e Lindy-hop, un repertorio divertente e coinvolgente che farà, oltreche ballare, fare un bel salto all’indietro nel tempo.