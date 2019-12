Sanremo, 13 dicembre assessore Berrino con onorevoli Lollobrigida e Fidanza a convegno su turismo

Sanremo. Gli onorevoli Francesco Lollobrigida (capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei Deputati) e Carlo Fidanza (capo delegazione al Parlamento Europeo) interverranno venerdì prossimo 13 dicembre alle ore 17.30 presso l’Hotel Nazionale (corso Matteotti 3, Sanremo) al convegno, organizzato dall’assessore regionale Gianni Berrino, dal titolo “Turismo e Governo del Territorio – Scommessa per la Liguria 2020”.

Interverranno anche: Gianluca Caramanna (responsabile turismo Fratelli d’Italia), Angelo Berlangieri (presidente Upa di Savona) e Andrea Di Baldassare (presidente dei commercianti sanremesi).

“Sarà l’occasione – afferma l’assessore Berrino – per confrontarci sull’importanza che il turismo riveste per la crescita economica della Liguria e della Riviera di Ponente in particolare. Un turismo sempre più improntato sulle professionalità e quindi sulla qualità”.

Il convegno sarà preceduto dai saluti di Massimiliano Iacobucci (portavoce regionale di Fratelli d’Italia), Fabrizio Cravero (portavoce provinciale di Fratelli d’Italia), Michele Gandolfi (portavoce cittadino di Fratelli d’Italia) e Luca Lombardi (consigliere comunale di Fratelli d’Italia Sanremo).