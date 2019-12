Vallebona. Grande appuntamento di football sala nel weekend del 4-5 gennaio a Lainate (Milano) per la Youth Cup 2020 C13 riservata a ragazzi nati nelle annate 2007-08-09 organizzata dalla FIFS – Federazione Italiana Football Sala.

La manifestazione, che nella scorsa stagione aveva visto grande protagonista la nazionale di Seborga capace di ottenere le storiche vittorie contro Svizzera e Regno Unito per poi conquistare il secondo posto finale, anche quest’anno presenterà al via una squadra del Ponente. L’Academy FIFS Liguria sfiderà infatti le academy di Piemonte e Lombardia, il Team Ticino Lugano, La Liga Deportiva Milano ed il Victor Rho in un torneo a sei squadre che si preannuncia come sempre ricco di grandi emozioni.

L’esordio dei ragazzi liguri avverrà sabato pomeriggio nel girone B contro il Victor Rho per poi proseguire in serata contro l’Academy FIFS Piemonte. La domenica sarà poi riservata alle fasi finali della competizione. La spedizione ligure, organizzata dal Comitato Regionale della FIFS guidato dal Delegato Federico Lai, è stata preceduta dal raduno avvenuto domenica scorsa presso il Centro Sportivo ‘Fabio Taggiasco’ di Vallebona in cui i giovani calciatori hanno sostenuto una sessione di allenamento guidata dallo stesso Lai e da mister Vincenzo Romeo.