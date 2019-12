Onorificenze al “Merito della Repubblica”: un ufficiale e cinque cavalieri in provincia di Imperia

Imperia. Sabato 14 dicembre, alle 11, presso il Palazzo del Governo, si svolgerà la cerimonia ufficiale di consegna delle onorificenze “Al Merito della Repubblica Italiana” conferite dal Presidente della Repubblica ai sottoelencati insigniti cittadini di questa provincia:

– Ufficiale Corrado Milintenda – luogotenente della Guardia di Finanza in quiescenza;

– Cavaliere Carla Ghiglione – fondatrice dell’A.D.M.O.;

– Cavaliere Sandro Cerri – volontario in molteplici attività sociali e protezione civile;

– Cavaliere Vincenzo Daprelà – presidente emerito dell’Associazione Nazionale Alpini;

– Cavaliere Eraldo Ravotto – brigadiere capo dell’Arma dei Carabinieri in quiescenza;

– Cavaliere Ten Col. Alessandro Recine del Comando Militare Esercito Liguria di Genova.

Nell’occasione, il Prefetto procederà, altresì, alla consegna della Medaglia di Bronzo al Merito Civile a Maurizio Revelli, conferita con Decreto del Presidente della Repubblica “ Chiaro esempio di elette virtù civiche e di generoso altruismo….per aver tratto in salvo due bambini da un incendio, divampato all’interno di una recinzione, in Frazione di Clavi nel marzo del 2012”.