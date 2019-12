A Bussana

“Natale dello sportivo 2019″, il Sindaco di Vallebona consegna le ‘ciotole della benemerenza dello sport europeo’ foto

La Community del Benessere ha individuato tre figure per lo sport, per l’inclusione e per il benessere. Menzione speciale per il Comune di Rocchetta Nervina











Vallebona. Questa mattina, presso la sede dell’Asl 1 imperiese a Bussana di Sanremo, in occasione dell’iniziativa ‘Natale dello sportivo 2019 – sport, salute, inclusione e benessere’ sono stati consegnati dei riconoscimenti a persone ed associazioni del territorio che si sono distinte in questi ambiti. L’evento organizzato dalla vice presidente della Regione Liguria, Sonia Viale, con il presidente Lupattelli, ACES Europe, e la Community Arco del Benessere con il sindaco di Vallebona Roberta Guglielmi (Comune capofila), ha ‘consegnato le ‘ciotole della benemerenza dello sport europeo’. La Community del Benessere ha individuato tre figure: per lo sport i giovani maestri di tennis Loris Lauro ed Ambra Cantarelli, per l’inclusione gli Sbandati del Borghetto nelle persone di Diandra De Franco, Luca Anghinoni, Claudia Lorenzi e Tiziana Sasso. Per il benessere la dott.ssa Raffaella Rognoni, professional coach PCC. Tra gli ospiti premiati, Simone Parodi pallavolista medaglia di bronzo alle olimpiadi di Londra 2012 e medaglia d’argento agli europei 2013 e l’ideatore della rally-terapia Franco Borgogno. Presente una delegazione degli Integrabili della Polisportiva di Sanremo. A consegnare il caratteristico premio, la vicepresidente e assessore alla Sanità di Regione Liguria, Sonia Viale, presidente del ‘Club della Ciotola’, ruolo già ricoperto da illustri rappresentanti delle istituzioni italiane, il presidente di Aces Europe Gian Francesco Lupattelli ed il sindaco di Vallebona Roberta Guglielmi. Al termine e il vescovo della Diocesi di Ventimiglia Sanremo mons. Antonio Suetta ha dato la benedizione ed augurato buone feste a tutti i presenti. Una menzione speciale è stata fatta per il Comune di Rocchetta Nervina, paese che ha subito notevoli disagi dovuti al recente maltempo: il vice sindaco Alina Gastaudo ha raccontato e ringraziato le istituzioni, i volontari e tutti coloro che hanno contribuito ed aiutato la comunità in un momento così difficile. Numerosi gli amministratori presenti dei 18 Comuni del Ponente Ligure. Leggi anche Cerimonia di premiazione “Natale dello Sportivo 2019-sport, salute, inclusione e benessere” con Aces Europe a Bussana