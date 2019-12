Maltempo, Toti: «Intesa con il dipartimento di protezione civile su proroga somme urgenze»

Genova. Come richiesto dal presidente di Regione Liguria Giovanni Toti e concordato con il capo dipartimento di protezione civile Angelo Borrelli, con un’ordinanza sono stati prorogati i termini per la copertura a bilancio delle somme urgenze ai sindaci dei comuni colpiti dall’ondata di maltempo.

«Pertanto i primi cittadini non dovranno coprire i debiti a bilancio nei 40 giorni ma potranno aspettare nuovi stanziamenti annunciati dal governo al fine di coprire il 100% delle somme già attivate dai sindaci e dai presidenti di provincia». Lo comunica il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, dopo aver sentito il capo del Dipartimento nazionale con cui ha raggiunto l’intesa.

«Un provvedimento fondamentale per il territorio – ha commentato il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti – grazie al quale i nostri sindaci potranno intervenire immediatamente, senza dover coprire i debiti a bilancio nei 40 giorni previsti dalle somme urgenze, ma potranno aspettare senza affanno i nuovi stanziamenti in arrivo. Ogni strumento a nostra disposizione va utilizzato per poter riportare al più presto la normalità nelle zone colpite dal maltempo». «Apprendiamo inoltre – ha detto ancora Toti – che oggi il ministro Teresa Bellanova ha preannunciato un tavolo straordinario per la Liguria e per Savona, come già la ministra De Micheli aveva fatto per le Infrastrutture in Liguria. Bene che due ministri accolgano l’appello di Regione. Ora ci vorrebbe anche il tavolo che abbiamo richiesto dall’inizio dell’emergenza alcune settimane fa, tenendo conto dei danni patiti dal nostro territorio che ammontano a oltre 500 milioni».

Nel frattempo Regione Liguria ha chiesto ha chiesto di gestire tutte le emergenze con un’unica ordinanza commissariale, in grado di garantire procedure più snelle e una gestione finanziaria e contabile uniforme.