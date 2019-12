Maltempo, Mulè: «Tavolo per la Liguria»

Genova. «Come preannunciato nei giorni scorsi, ho inviato a tutti i deputati eletti in Liguria e al presidente della Regione l’invito a condividere un’iniziativa legislativa che possa superare l’emergenza idrogeologica e approdare a una legge speciale per la Liguria. Già a gennaio verificheremo il contributo che, sono certo, ognuno dei destinatari offrirà» – dichiara l’onorevole Giorgio Mulé.

«Il 2019 ha messo a durissima prova la nostra Liguria già colpita nel profondo nel 2018 dalla tragedia del ponte Morandi. Eventi atmosferici violenti, se non violentissimi, hanno a più riprese causato danni ingenti a un territorio già provato dal susseguirsi sempre più ravvicinato di episodi un tempo rarefatti. Abbiamo tutti la consapevolezza che quella della Liguria non è più un’emergenza che si manifesta al verificarsi di eventi straordinari: conviviamo, piuttosto, con l’incubo di una tragedia incombente davanti alla quale vanno adottate misure immediate.

Vi chiedo con questa mia, superando differenze e distanze politiche, di trovarci attorno a un tavolo per provare a immaginare nel superiore comune interesse della Liguria un percorso legislativo che porti all’approvazione condivisa di una “legge per la Liguria” con l’ambizione di superare l’emergenza per mettere definitivamente in sicurezza il nostro territorio che per la sua peculiarità geomorfologica rappresenta un unicum in Italia.

A questo scopo, già a gennaio, invierò una proposta di legge come base di una discussione nella quale ovviamente dovranno ricoprire un ruolo fondamentale la Regione Liguria e il Governo attraverso i vari ministeri interessati. Sono ovviamente a vostra disposizione per ogni suggerimento operativo e approfitto di questa mia per augurare a Voi e alle Vostre famiglie un Sereno Natale e un proficuo 2020». Sono queste le parole che l’On. Giorgio Mulè ha scritto ai suoi colleghi.