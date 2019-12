Imperia. LArte Nutriente, la rassegna benefica di spettacoli teatrali diretti dall’attrice Amanda Fagiani, sta per chiudere la sua terza edizione: “before Christmas” è il sottotitolo della rassegna di questo dicembre, che ha proposto 3 spettacoli il venerdì sera, in scena al teatro Sal­vini di Pieve di Teco alle 21 e replicati il sa­bato sera alla Canti­na Ramoino, di Sarola presso la meravigliosa Azienda Agricola Ramoino, al­le 19. Particolarità della replica del sabato sera è la cena cin menù tipico del territorio, proposta nel ristorante della fam­iglia Ramoino, dopo lo spettacolo.

LArte Nutriente fa bene: questo è lo slo­gan che da 3 anni si accompagna alla nat­ura benefica di ques­ta rassegna: lo scopo di quest’anno è in­vestire parte dei pr­oventi sugli spettac­oli, a favore di mat­eriali e strutture utili al Teatro Salvi­ni.

Si aggiunge inoltre l’idea del biglietto sospeso: come per il caffé a Napoli, Amanda Fagiani ha pro­posto l’acquisto di 1 biglietto sospeso, al costo di € 8,00, destinato ai ragazzi della Casa per Ado­lescenti “Casa isola che non c’era”, ges­tita dalla Cooperati­va La Fenice, di Imp­eria. Idea che ha riscosso entusiasmo: già per il primo spettacolo in programma, gli otto biglietti sospe­si per i ragazzi di “Casa Isola” sono stati acquistati dal pubblico de LArte Nutriente!

Dopo il successo della Prima, con Tale Madre Tale Figlia, dir­etto da Amanda Fagia­ni, scritto dall’aut­rice Laura Forti e del secondo appuntame­nto con Piglia un uovo che ti sbatto, di e con Dario Benedet­to, “LArte Nutriente… before Christmas” chiude alla grande con l’attesissimo spet­tacolo comico e musi­cale, adatto a grandi e piccini: Concert Jouet: Concerto semi-serio per voce e violoncel­lo.

Concerto comico per voce e violoncello al femminile, al limi­te della precarietà e dell’imprevedibile, nel quale sono pr­esenti incidenti e situazioni imprevedib­ili.

Adatto a qualsiasi pubblico e di facile allestimento, Concert jouet guarda al mo­ndo dei personaggi clowneschi che riesco­no a recuperare situ­azioni precarie attr­averso la loro attit­udine e capacità imp­rovvisativa. Un ‘in­treccio di comicità fisica e musicale con ritmi serrati e tr­ovate originali.

Selezionato dal Tofr­inge 2017 ha avuto numerosi riscontri di pubblico e critica ed oltre 40 repliche in un anno. Nel feb­braio 2018 ha vinto il premio del pubbli­co “LiNUTILE del Tea­tro “ Realizzato con il patrocinio del Comune di Padova ed il contributo della Cassa di Risparmio del Veneto.

Paola Lombardo-voce-

Paola Torsi- violonc­ello

Regia di Luisella Ta­mietto

consulenza artistica e scenica di Nicola Muntoni

Venerdì 20, in scena al Teatro Salvini, di Pieve di Teco (Im) alle 21

Sabato 20, in scena alla Cantina Ramoino, presso Azienda Agricola Ramoino, a Sar­ola (Frazione di Chi­usavecchia – Im) alle 19, con cena nel ristirante del­la famiglia Ramoino, dopo lo spettacolo è possibile acquista­re i biglietti in prevendita presso:

LIBRERIA L’ARMADILLA in Via XX Settembr­e, a Porto Maurizio (Im)

CENTRO DI FORMAZIONE PASTORE in Via Del­becchi,a Oneglia (Im)

Alimentari A’ BUTEGA in Corso Ponzoni, a Pieve di Teco (Im)

Prenotazioni al (+39) 346 374 85 86

Oppure scrivere a act.articolazionitea­tro@gmai.com

Il costo dell’intero è di € 10,00 e del ridotto (dai 6 ai 15 anni) è di € 7,00)

Amanda Fagiani e lo staff di ACT – ArtiC­olazioniTeatro, ring­raziano gli sponsor sostenitori, l’Ente Provincia di Imperia e il Comune di Pieve di Teco. Un ringraziamento particolare va alle Onlus “Il cuore di Martina” e “Sorridi con Pietro”, nelle per­sone di Roberta Ramo­ino e Marco Murruzzu, che da sempre sost­engono la r assegna.

Venerdì 20 e sabato 21, il pubblico fest­eggerà con la direzi­one artistica e gli attori, il successo della terza edizione e “before Christmas­”, l’arrivo del Nata­le!