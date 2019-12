Imperia. Si è svolta questa mattina presso il palazzo della Prefettura la cerimonia ufficiale di consegna delle onorificenze “Al Merito della Repubblica Italiana” conferite dal Presidente della Repubblica a cinque illustri esponenti della società civile provinciale.

Il riconoscimento è stato consegnato all’ufficiale Corrado Milintenda – luogotenente della Guardia di Finanza in quiescenza e ai cavalieri Carla Ghiglione – fondatrice dell’A.D.M.O, Sandro Cerri – volontario in molteplici attività sociali e protezione civile, Vincenzo Daprelà – presidente emerito dell’Associazione Nazionale Alpini, Eraldo Ravotto – brigadiere capo dell’Arma dei Carabinieri in quiescenza e al tenente colonnello Alessandro Recine del Comando Militare Esercito Liguria di Genova.

Nell’occasione, il prefetto Alberto Intini ha consegnato la Medaglia di Bronzo al Merito Civile a Maurizio Revelli, conferita con decreto del Presidente della Repubblica con la seguente motivazione: “Chiaro esempio di elette virtù civiche e di generoso altruismo… per aver tratto in salvo due bambini da un incendio, divampato all’interno di una recinzione, in Frazione di Clavi nel marzo del 2012”.