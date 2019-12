Esce “Amici fragili (Fabrizio De André & Emilio Salgari)”, la terza fatica letteraria dell’imperiese Davide Barella

Imperia. Esce oggi presso Eretica Edizioni (SA) la terza fatica letteraria di Davide Barella, 47enne insegnante e drammaturgo che vive e opera nell’imperiese, dal titolo “Amici fragili (Fabrizio De André & Emilio Salgari)“.

Si tratta di un saggio ricco di contenuti dalla struttura veramente insolita; viaggia in parallelo, partendo da Genova, città vissuta profondamente dai due autori, attraverso le canzoni di Faber e alcuni romanzi del Capitano. Tutto nasce da un’intuizione legata a un personaggio del romanzo “Le pantere di Algeri”, il rinnegato Scipione Cicala, che in “Creuza de ma”, album capolavoro del cantautore genovese, troviamo come Sinàn Capudàn Pascià.

L’idea che De André abbia letto, e finanche amato Salgari ha trovato conferma e conforto direttamente da Dori Ghezzi attraverso la Fondazione Fabrizio De André. Da questa scoperta l’autore ha comparato la produzione dei due grandi, fragili, geni, entrambi cantori degli ultimi e difensori dei deboli, trovando interessanti corrispondenze e perfino incredibili analogie. Fra i brani trattati ci sono “Fiume Sand Creek”, “Khorakhanè”, “Se ti tagliassero a pezzetti” confrontati, fra gli altri, a “Sulle frontiere del Far West”, “I Briganti del Riff” e “Le meraviglie del Duemila”.

Le citazioni e i rimandi presenti nel saggio sono in realtà diverse decine, anche perché le produzioni di entrambi sono molto ricche e colte, piene zeppe di riferimenti e di fonti di ispirazione.

A completare l’opera, che Barella ha anche aiutato a curare personalmente, la prefazione di Giordano Criscuolo, editore e scrittore di diversi romanzi musicali, la “Proposta per una bibliografia di base su Fabrizio De André”, corposa disamina bibliografica a cura di Fabiana Ferraris, alcune illustrazioni storiche di corredo e la bellissima copertina, originale opera dell’artista Rosalba Guagnano.

Davide Barella è l’autore dei saggi “Il Conte di Ventimiglia” (2017) e “I Ventimiglia. Conti. Corsari. Eroi.” (2018), e curatore dell’antologia “Dalla Liguria alle Antille” in uscita a Febbraio 2020.