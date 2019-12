Edilizia pubblica, a Imperia e Bordighera il progetto della Regione per risparmiare in bolletta

«Un progetto importante e ambizioso al quale stiamo lavorando da tempo. Siamo all’avanguardia a livello nazionale nell’adottare e perseguire politiche sulla qualità energetica e vivibilità degli alloggi e dei quartieri inoltre, come Regione abbiamo ricevuto un riconoscimento internazionale dall’Unione Europea. Le case popolari saranno migliori, più moderne, con alta qualità energetica ed un risparmio significativo nelle bollette delle famiglie», così l’assessore all’Urbanistica della Regione Liguria Marco Scajola commenta il progetto pilota per risparmiare in bolletta e combattere i cambiamenti climatici.

Enershift è il progetto pilota da 13 milioni di euro per la riqualificazione di settantasei edifici di edilizia residenziale pubblica in sedici comuni liguri, tra cui Imperia e Bordighera.

«Le case popolari – sottolinea Scajola – saranno migliori, più moderne, con alta qualità energetica ed un risparmio significativo nelle bollette delle famiglie».

Il progetto prevede di isolare mura e tetti, sostituire le porte e le finestre, l’installazione di pannelli solari e valvole termostatiche e altri sistemi per controllare il consumo per riscaldamento.

Una volta a regime, queste misure (insieme ad altre) permetteranno alle 3.000 famiglie coinvolte di risparmiare fino al 50 per cento di energia con una forte riduzione dei costi in bolletta ma anche un taglio di circa 2.350 tonnellate di aniddride carbonica.