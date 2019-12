E-pharmacy: non si arresta il successo del settore

Il settore dell’e-pharmacy è in forte crescita in Italia, con numeri che mostrano chiaramente l’apprezzamento degli utenti nei confronti della vendita online di medicinali che non richiedono la prescrizione medica. Questo tipo di servizi sono stati autorizzati a partire dal 2015 dal Ministero della Salute, attraverso il decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006, con un sistema di accreditamento e rilascio delle autorizzazioni. Al momento, si contano nel nostro Paese circa 800 portali attivi, di cui 650 farmacie online e 150 parafarmacie virtuali, con un fatturato che soltanto nel 2018 ha fatto registrare i 150 milioni di euro, con un aumento del 65% rispetto al 2017 secondo i dati di FederFarma.

L’impegno delle farmacie italiane a investire in questo ambito rappresenta un vantaggio per gli utenti, oltre che un’opportunità per le aziende stesse, in grado di offrire un servizio più diretto e sicuro, contrastando posizioni monopolistiche da parte di grandi gruppi europei favoriti dalla liberalizzazione del settore e da normative più flessibili. È il caso di imprese come Farmacia Loreto Gallo, una delle prime a puntare sull’e-commerce farmaceutico in Italia con il Gruppo Farmacie Italiane, presente all’interno del network F2i, il fondo per le Infrastrutture Strategiche Nazionali, il cui obiettivo è lo sviluppo economico del paese, con interventi mirati nei settori socio-sanitari, logistici ed energetici.

Il successo di progetti come quello messo in atto da Farmacia Loreto Gallo è evidente, avendo raggiunto in pochissimo tempo i 20 milioni di fatturato, con un catalogo di oltre 170 mila prodotti e più di 1 milione di visite mensili sul sito web. Il risultato è stato possibile grazie a una precisa strategia aziendale, attraverso la quale la farmacia ha puntato sulla qualità dei prodotti, l’efficienza del servizio digitale e un rapporto diretto con i clienti, sfruttando le potenzialità delle nuove tecnologie per offrire una piattaforma multicanale e ottimizzata per ogni esigenza degli utenti. Non meno importante sono i programmi di fidelizzazione della clientela, che consentono di instaurare un rapporto di fiducia basato sull’attenzione proposta dalla farmacia a tutti i suoi clienti.

In generale, è l’intero settore dell’e-pharmacy ad essere al centro di un vero e proprio boom, crescita che coinvolge altri gruppi attivi nella vendita online di medicinali e prodotti di cosmesi, come Farmaè, Farmacosmo e Amicafarmacia. L’aumento del fatturato del comparto ha creato non poco interesse da parte del mondo finanziario, infatti dal 2018 gli e-commerce farmaceutici italiani sono particolarmente apprezzati dagli investitori, specialmente per quanto riguarda l’attività di vendita virtuale di integratori e articoli di dermocosmesi. La localizzazione geografica vede, invece, tre regioni maggiormente coinvolte dal fenomeno delle farmacie online, che sono nell’ordine la Campania, il Piemonte e la Lombardia, in cui l’attività di portali come farmacialoreto.it è piuttosto affermata.

Come sviluppare il modello e-pharmacy in maniera sostenibile

Le enormi potenzialità dell’e-pharmacy, nonostante il ritardo iniziale accumulato dal nostro Paese, stanno mettendo in risalto le opportunità che questo settore è in grado di offrire alle aziende. Naturalmente è importante pianificare strategie accurate, per ottimizzare gli investimenti necessari a creare un ecosistema digitale adeguato, con il quale farsi strada in un comparto sempre più competitivo, aperto non solo agli operatori nazionali ma anche ai grandi gruppi internazionali europei. Per questo motivo, è indispensabile avere un business plan dettagliato, un aspetto che consente di accedere anche ai fondi strutturali rivolti all’evoluzione tecnologica di settori strategici, come appunto quello dei servizi socio-sanitari.

Al centro di tutto, però, è fondamentale considerare l’importanza degli utenti, dalla cui soddisfazione dipende il successo del progetto imprenditoriale. Oggi le persone che acquistano prodotti farmaceutici online hanno bisogno di sistemi affidabili, interagendo in maniera diretta con le società, sfruttando tutti i canali messi a disposizione dalle nuove tecnologie. Il modello più apprezzato è quello della multicanalità, una sinergia completa tra le farmacie fisiche e gli e- commerce online, per proporre servizi completamente personalizzati in base alle esigenze di ogni utente.

Si tratta, ad esempio, di consegne a domicilio piuttosto rapide, acquisto online e ritiro in negozio, assistenza pre e post vendita, oltre alla possibilità di suddividere il pagamento in più tranche. Da non sottovalutare è la qualità dei prodotti proposti, la varietà del catalogo e l’attenzione a tutte le necessità, comprese quelle più particolari e rivolte a una clientela di nicchia. Non da meno sono i servizi informativi, come testimonia il successo del blog di Farmacia Loreto Gallo, uno dei più seguiti sul web in questo settore, con il quale le persone possono trovare risposte e consigli utili ai propri dubbi. L’e-pharmacy sicuramente continuerà a crescere nei prossimi anni, diventando sempre più competitivo, quindi le imprese punteranno ancora di più sulla qualità dei servizi, le tecnologie di supporto e il contatto diretto con gli utenti.