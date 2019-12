Consorzio Mete di Liguria e Hotel Royal di Sanremo a Stoccolma per la consegna dei premi Nobel

Imperia. Saranno il Consorzio Mete di Liguria, che raggruppa alcune strutture extralberghiere della provincia di Imperia, e l’Hotel Royal di Sanremo a rappresentare la Regione Liguria giovedì 12 dicembre a Stoccolma.

Ogni anno, in occasione della consegna dei Premi Nobel, l’Enit organizza nella capitale svedese un importante incontro con giornalisti e personalità della cultura per ricordare Alfred Nobel che tra l’altro morì a Sanremo il 10 dicembre 1896.

Quest’anno in più l’Enit festeggia i suoi 100 anni di vita e di attività volta a far conoscere le bellezzedell’Italia all’estero e a promuovere il turismo nel nostro Paese. Per festeggiare questo importante avvenimento è stato scelto come tema della serata il boom turistico degli anni 60-70 e sono state invitate l’Emilia Romagna, le Marche e in particolare la Liguria, una delle prime regioni ad accogliere i flussi turistici dalla Scandinavia, soprattutto Sanremo e Arma di Taggia, prime destinazioni charter dalla Svezia.