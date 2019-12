«Buone Feste» dal Ventimiglia Calcio

Ventimiglia. Il Ventimiglia Calcio augura a tutti i suoi amici e sostenitori buon Natale e felice anno nuovo.

Per l’occasione la società granata ringrazia tutti coloro che rendono possibili le attività sportive calcistiche della città di confine: il Comune, la Provincia, il Coni, la Federazione gioco calcio (delegazione imperiese e Comitato Regionale ligure), l’Aia-Liguria (Associazione arbitri). E non possono mancare in questo elenco anche gli sponsor, tutti i tesserati, i dirigenti, i tecnici e i genitori dei ragazzi.

(Video di franKone Foto Video)