Bilancio 2020, Toti: «Prevista riduzione pressione fiscale e politiche green»

Genova. Riduzione della pressione fiscale, attraverso l’abrogazione della clausola di salvaguardia che prevedeva l’incremento dell’addizionale regionale, esenzione dalla tassa automobilistica per il 2020 per i ciclomotori 50cc e per chi rottama un motociclo euro 0 e euro 1, per acquistarne uno meno inquinante; politiche green, rivolte alla tutela ambientale, impulso alle imprese e agli investimenti, riduzione delle tasse automobilistiche regionali che si coniuga con le esigenze ambientali con politiche di incentivazione a favore dei giovani e di equità nei confronti dei portatori di handicap. E poi azioni ed interventi plastic free per favorire la riduzione dei rifiuti anche grazie ad accordi con le associazioni dei gestori di stabilimenti balneari e i Comuni interessati, con sistemi di premialità per i più virtuosi.

Sono queste alcune delle azioni inserite nella manovra di bilancio 2020 – 2022 presentata oggi dal presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, in consiglio regionale insieme alla Legge di Stabilità. Le risorse effettive iscritte a bilancio per l’anno finanziario 2020 ammontano a 5,321 miliardi di euro, di cui 82,2 milioni di euro provenienti dalla programmazione comunitaria e 3,376 miliardi di euro per il fondo sanitario regionale.

L’obiettivo della Giunta è portare avanti una riduzione della pressione fiscale per la comunità ligure, insieme a politiche green rivolte alla tutela ambientale e all’impulso alle imprese e agli investimenti.

AGEVOLAZIONI FISCALI A FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP

Regione Liguria ha deciso di porre rimedio a una disparità di trattamento in materia di agevolazioni fiscali a favore dei portatori di handicap, estendendo l’esenzione anche ai veicoli dotati di alimentazione più ecologica.

PLASTIC FREE

Previste una serie di azioni per favorire la riduzione dei rifiuti: dalle campagne di sensibilizzazione della collettività; alla promozione di un riciclo intelligente; ad accordi con le associazioni di gestori degli stabilimenti balneari per il recupero dei rifiuti in mare o sulle spiagge con agevolazioni fiscali, e sistemi premiali per i Comuni.

MANOVRA DI ESENZIONE INTEGRALE DELL’IRAP

Per 5 anni le nuove attività imprenditoriali intraprese nel 2020 da giovani imprenditori nei settori a basso impatto ambientale, della green economy, del turismo e della ricerca scientifica. Si tratta della terza manovra di esenzione su questo tributo che va ad aggiungersi a quelle varate per stimolare la nascita di nuove attività produttive nel 2016 nei settori del turismo, artigianato e alta tecnologia e nel 2018 nel settore del commercio al dettaglio.

PRIMA REGIONE A INTRODURRE ESENZIONE DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA PER AUTO IBRIDE

A decorrere dal 2016 Regione Liguria ha introdotto, prima in Italia, l’esenzione per 5 anni della tassa automobilistica per le auto ibride e, a decorrere, dal 2018, sono state esentate le organizzazioni di volontariato, gli Enti locali, le Aziende sanitarie per i veicoli destinati a usi di utilità sociale (quali ambulanze di trasporto o soccorso, trasporto di organi e sangue o trasporto di persone in particolari condizioni) e per i veicoli destinati all’antincendio boschivo.

TUTELA AMBIENTALE

Previsto un contributo straordinario per l’anno 2020 a favore dei titolari di licenza di taxi per l’acquisto o il leasing di veicoli a basso impatto ambientale, ossia quelli elettrici e gli ibridi.

Previsti accordi con le Associazioni di gestori di stabilimenti balneari, le associazioni di categoria e i Comuni interessati finalizzati all’abbandono dell’utilizzo di plastiche monouso e azioni e interventi mirati al recupero dei rifiuti in mare e sulle spiagge.

PIANO INTEGRATO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Uno strumento di programmazione attraverso il quale definire in modo integrato le politiche in materia di mobilità che potrà essere premiante nella partecipazione ai bandi europei.

PATTI DI VALLATA

500mila euro finalizzati alla tutela e alla conservazione dei territori, per favorire i piccoli comuni dell’entroterra

FINANZIAMENTO PIANO STRADE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE

Con la previsione di 5, 2 milioni di euro per la messa in sicurezza della viabilità secondaria del territorio regionale. Per favorire e accelerare l’esecuzione degli interventi è previsto che i soggetti beneficiari dei finanziamenti sul piano strade debbano effettuare la consegna dei lavori entro il 31 dicembre 2020. E il mancato rispetto dei termini comporterà il definanziamento automatico.

SVILUPPO ECONOMICO PER IL 2020

Un bando da 10,5 milioni di euro per i poli di ricerca sulle tematiche della smart specialisation strategy cui si aggiungono gli accori di innovazione sottoscritti col MISE; bando regionale con un dotazione iniziale di 12,5 mil di euro per investimenti; 1,5 milioni di euro per interventi in area di crisi complessa, 1 milione di euro per la zona franca urbana di Ventimiglia e altre aree della Liguria per un totale di 4 milioni. Riserva del 20% della dotazione dei bandi di creazione di nuove imprese femminili per il rafforzamento della presenza di donne sul mercato. Bando di 3 milioni di euro per la digitalizzazione delle micro imprese, bando da 270mila euro per le botteghe dell’entroterra, bando per l’efficientamento dei comuni compresi nelle aree interne dell’Antola – Tigullio e del Beigua con una dotazione di 630 mila euro.

SOSTEGNO ALL’ATTIVITA’ EDILIZIA

Finanziamento con 3,4 milioni di euro di opere di ristrutturazione di alloggi delle ARTE Liguria, per l’edilizia residenziale pubblica, di cui 1,2 previsti per Genova con la ristrutturazione di 70 appartamenti e 170 a livello regionale. E con 3,2 milioni di euro per opere di ristrutturazione di alloggi destinate a di residenze studentesche.

EDILIZIA SCOLASTICA

36 milioni di euro per effettuare 125 interventi sulle scuole di tutta la Liguria nei prossimi tre anni.

PREVENIRE ABBANDONO BAMBINI NEGLI AUTOVEICOLI

Viene dato il sostegno alle famiglie liguri con un reddito imponibile fino a 28.000 euro, tramite la concessione di un contributo all’acquisto. Una misura alternativa a quella statale.

BANCO ALIMENTARE

Si stabilizza il finanziamento di sostegno per andare incontro alle situazioni di povertà.

ASSOCIAZIONI SPORTIVE

Sostegno per le società che promuovono attività sportiva paralimpica

UTILIZZO DI MEDICI SPECIALIZZANDI PRESSO STRUTTURE CONVENZIONATE GRAVI DISABILITA’

15,5 milioni provenienti dal bilancio regionale unitamente a 14 milioni per le politiche sociali

«Si tratta di una manovra finanziaria – ha spiegato il presidente Toti – che punta principalmente alla riduzione della pressione fiscale per i cittadini e a sostegno della ripresa economica. Nella manovra sono compresi anche l’ultimo residuo dei fondi europei del settennato 2014-2020. Sono inoltre confermate le poste di bilancio relative ai trasporti, alle politiche sociali, all’istruzione e al lavoro e formazione, nonché il cofinanziamento regionale ai programmi comunitari di impulso alle imprese e di promozione per gli investimenti.

E’ l’ultima legge di stabilità che affronterà questo consiglio, conclusiva rispetto alla Legge varata dalla Giunta sul Growth Act che ritengo abbia portato un contributo specificatamente in quei settori come la ricerca e il turismo su cui abbiamo molto puntato, ma non solo. L’analisi della legge credo vada fatta alla luce di quanto realizzato in questi anni e dei presupposti per i prossimi due anni».