Andrea Costa (Liguria Popolare): «Verrà attivato l’indirizzo Sistema Moda presso la sede l’IIS Colombo di Sanremo»

Sanremo. Verrà attivato l’indirizzo nell’ordinamento Tecnico, settore Tecnologico, indirizzo “Sistema Moda”, presso la sede l’I.I.S.”Colombo” di Sanremo.

È stato infatti approvato, nel corso del consiglio regionale di oggi 17 dicembre 2019, l’emendamento alla Proposta di Deliberazione del 29 ottobre 2019 numero 110 sul Piano dimensionamento della rete scolastica e piano dell’offerta formativa 2020/2021 – Modifica della Deliberazione di Consiglio Regionale 17 dicembre 2018 numero 26.

L’emendamento è stato illustrato dal consigliere regionale di Liguria Popolare Andrea Costa, presidente III Commissione consiliare Attività produttive, Cultura, Formazione e Lavoro. «Verrà attivato l’indirizzo nell’ordinamento Tecnico, settore Tecnologico, indirizzo “Sistema Moda”, presso la sede del’I.I.S.”Colombo” di Sanremo – spiega Costa – a integrazione dell’attuale offerta formativa. Riusciamo così a rispondere in maniera concreta e puntuale alle richieste che sono pervenute dal territorio, adeguando e arricchendo l’offerta formativa presente nella nostra Regione».

L’assessore al lavoro Gianni Berrino ha espresso soddisfazione per l’inserimento di questa modifica al Piano di dimensionamento scolastico: «Ringrazio Costa per aver inserito l’emendamento che consente di dare risposte all’istanza che arriva dal territorio imperiese, con questo voto viene arricchita l’offerta formativa nel ponente ligure offrendo nuove opportunità di occupazione. È importante ed è un fatto positivo che l’imperiese abbia una chance formativa in più rispondendo a quelle che sono state le richieste del territorio».