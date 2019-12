A Sanremo va in scena “Christmas Circus”, una giornata dedicata alle famiglie

Sanremo. Il 26 dicembre sarà una giornata dedicata principalmente alle famiglie nel Comune con Christmas Circus, l’evento di circo, magia e animazione.

L’associazione OroNero, con la produzione di Simona De Melas, grazie al Comune di Sanremo – Assessorato al Turismo e Manifestazioni, organizzerà questo evento in collaborazione con FEM Spettacoli: allestimento di 5 postazioni a partire dalle 16, su tutta Via Matteotti, a partire dal Teatro Ariston e sino alla Upim.

Saranno allestiti spettacoli, esibizioni e animazioni, ripetuti più volte per permettere al pubblico di poter guardare tutti i cinque eventi gli eventi principali:

“La Magia delle Bolle, show di bolle di sapone con Ops Teatro.

“Gli equilibri di Amaranta” con la funambola ed equilibrista Amaranta.

“Family Circus”, giocoleria ed equilibrismo con Fortunello e Marbella.

“Duo Eglaf” danze su trampoli con costumi luminosi

“Monocirco” con Squilibrio e le sue acrobazie.

Nelle pause ci saranno:

Personaggio in costume da alberi di Natale.

Geo Giocoliere

Pilù truccabimbi

Christmas Magic Show

E altre iniziative di artisti di strada.

A partire dalle 17.30, in piazza Colombo,

La musica dei Glue’s Avenue che per l’occasione avranno anche Ramon Rossi alla batteria.

Glue’s Avenue nascono nel gennaio 2018, inizialmente dalla collaborazione tra il chitarrista Lorenzo Spinozzied il bassista Roberto Bonazinga; presto l’incontro con il cantante sanremese Andrea Arnaldiconsoliderà l’identità musicale del trio.

Dopo un’intensa stagione estiva di spettacoli e serate live, proponendo cover di vario genere che hanno permesso a Lorenzo Roberto ed Andrea di amalgamarsi e conoscersi musicalmente, oltre che di esibirsi in moltissimi locali della Riviera ligure, Costa Azzurra, Toscana, Milano, Torino, Parigi, Eindhoven.

Il live in piazza Colombo è stato possibile grazie al Comune di Sanremo e al supporto di Hotel Globo, Renaissance, Farmacia Gismondi, gelateria Lollipop, Blanco Café, la Bottegaia, Sanremo Fiorita, Cartoleria Cascoshop, Gelateria Slurp.