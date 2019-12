A Natale nei cieli della Liguria la slitta di “Babbo Elon Musk”

Sanremo. Capita che un Natale (quello appena trascorso) la slitta dell’omonimo Babbo sfrecci nel cielo notturno. Non è l’inizio di una favola, ma quanto sembra sia realmente accaduto nelle notti del 24 e del 25 in molte parti del globo, nonchè nel Ponente ligure e Costa Azzurra.

In questi luoghi, tanti hanno segnalato l’avvistamento di una scia rettilinea composta da parecchie luci, una in fila all’altra. Ma non erano ufo ne le renne di Babbo Natale impegnate nel loro “consueto” lavoro di traino della slitta, da dove il rossovestito barbone distribuisce doni ai bambini del mondo (soprattutto quello cristiano).

Molto più prosaicamente era una costellazione di satelliti: gli Starlink dell’agenzia privata statunitense SpaceX, proprietà di Elon Musk, papà dell’auto elettrica Tesla (tra le altre cose).

Sono circa 50 corpi celesti artificiali messi in orbita per la trasmissione dallo spazio di Internet. Tutto qua? Sì, ma chi lisa visti giura che sono quanto di più simile uno si possa immaginare quando pensa alla slitta volante di Babbo Natale.