Monaco. Les Chevaliers de Provence hanno concluso l’anno sociale con la consueta Assemblea Generale, tenutasi sabato 7 dicembre presso i locali dell’Automobile Club di Monaco.

Nel corso dell’Assemblea il Grand Maître Paolo Ferrari ha relazionato sull’andamento dell’annata, esprimendo soddisfazione per la partecipazione e per la buona riuscita dei vari eventi, con particolare attenzione per la trasferta in Piemonte per il gemellaggio con la locale Credenza di Caluso e del Canavese in ottobre, in occasione dei tradizionali festeggiamenti della vendemmia, che ha riscosso un notevole gradimento fra i molti Chevaliers intervenuti.

Il Grand Maître ha ringraziato tutti i soci e gli amici che hanno arricchito ogni appuntamento, il Conseil Supreme, e tutti coloro che hanno regalato il loro impegno per l’associazione, in particolare alcune Dame Abbesse che col loro silenzioso quanto prezioso operato permettono l’organizzazione degli eventi e la tenuta della parte amministrativa: Jolanda Goracci, Diana Revello, Graziella Ferrero, Angela Voarino.

Il Grand Argentier, Giorgio Cravaschino, ha relazionato sul bilancio, approvato dall’assise e quindi si è proceduto con le elezioni del Conseil Supreme per il biennio 2020-2021, che ha lasciato lo stesso immutato e composto da: Paolo Ferrari, Roberto Revello, Elisabeth Houel, Giorgio Cravaschino, Ruggero Oberto, Claude Micheli, Massimo Corradino.

E’ stato, infine, annunciato il programma degli appuntamenti del prossimo anno, che si aprirà il 18 gennaio con la Nuit des Chevaliers all’Hotel Negresco di Nizza, uno degli appuntamenti più classici da sempre del calendario, sostanzialmente immutato.

La riunione ha poi avuto il suo epilogo conviviale con l’apprezzatissimo pranzo nell’esclusivo Ristorante” Le Club” dell’AC Monaco, preceduto dalla consegna del particolare riconoscimento di Membre Emérite du Conseil Supreme a due storiche colonne portanti dell’Ordine associativo: Edmond Ruelle, 88 anni splendidamente portati e ancora presente agli incontri, e Michelle Mauduit Pallanca, prima Dama del Consiglio e insignita della prestigiosissima Legion d’Honneur francese.

Les Chevaliers de Provence augurano a tutti un Felice Natale e un Sereno Nuovo Anno e danno appuntamento a membri, amici e simpatizzanti per il 18 gennaio al Nergresco. Chiunque fosse interessato all’evento e in generale alla loro attività, li può trovare anche su Facebook.