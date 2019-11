«Voi del PD vivete su Marte», l’assessore Berrino replica sul caso trasporti

Imperia. «Quelli del Partito Democratico locale forse vivono su Marte perché sembra che non sappiano che in Liguria, oltre ad avere una situazione critica di strade e autostrade, anche le ferrovie non se la stanno passando benissimo a causa della frana che ha interrotto una delle due linee che da San Giuseppe vengono a Savona».

L’assessore regionale ai Trasporti Gianni Berrino replica al gruppo regionale dei Dem che lo accusa di ricorrere solo a palliativi per rimediare al caos nei trasporti causato dal maltempo di questi ultimi giorni.

«Sono costantemente in contatto con Rfi da cui ho avuto rassicurazioni che i lavori di ripristino stanno procedendo incessantemente giorno e notte. Ci vorrà ancora però qualche giorno prima della riapertura in sicurezza della linea San Giuseppe-Savona via Ferrania. E’ palese che questa situazione condizioni anche il numero dei treni offerti sulla linea avendo a disposizione un binario anziché due. La situazione è difficile ma destinata a migliorare anche quando verrà riaperta l’autostrada A6 seppur con una carreggiata a doppio senso di marcia. Nel giro di poche ore abbiamo prolungato un treno da Fossano a Savona il primo giorno con 300 posti e, dopo aver reperito i materiali necessari, siamo passati ai 600 posti di oggi ai 900 di domani. Trenitalia sta reperendo mezzi e uomini in tutta Italia per rispondere a tale emergenza e da qui a pochi giorni partira l’ulteriore potenziamento concordato con il ministro che ringrazio per l’immediato intervento dopo la riunione di lunedì».

«Polemizzare su ciò – concude Berrino – significa non capire come funziona il sistema ferroviario e significa altresì mettere in dubbio la collaborazione istituzionale tra Regioni e Ministero. Posso capire che un partito di opposizione voglia polemizzare sempre e comunque ma in momenti complicati come questi, dove centinaia di persone lavorano per offrire soluzioni, risulta sgradevole e fuori luogo».