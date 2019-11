le dichiarazioni

Vertenza Gedi, Toti: «Preoccupati per i tagli, bisogna salvaguardare posti di lavoro e pluralità d’informazione»

«Abbiamo già aperto un tavolo in Regione in cui abbiamo ribadito l'importanza di salvaguardare i posti di lavori e le voci che rendono forti la Liguria in Italia»

Genova. «Siamo preoccupati per la notizia dei tagli ai poligrafici del Secolo XIX e de La Stampa, che mettono a rischio tutta l’informazione nella nostra regione. Abbiamo già aperto un tavolo in Regione in cui abbiamo ribadito l’importanza di salvaguardare i posti di lavori e le voci che rendono forti la Liguria in Italia», così il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti su Twitter.