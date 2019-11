Ventimiglia, vicini scambiano telecamera per mitra. Polizia sotto casa dell’onorevole Di Muro

Ventimiglia. Scena tragicomica a Ventimiglia, dove questa mattina alle 7 le sirene della polizia hanno dato la sveglia a un intero quartiere. E’ ancora l’alba quando una troupe de Le Iene, il programma in onda su Italia 1, si apposta sotto casa dell’onorevole Flavio Di Muro e della sua compagna, Elisa De Leo: coppia salita alla ribalta della cronaca dopo che il deputato leghista ha chiesto alla fidanzata di sposarlo in diretta alla Camera.

Nella via tranquilla del condominio dove la coppia convive, gli inviati della trasmissione, con l’abito nero d’ordinanza, si attaccano al citofono. Qualcuno, nel buio, li scambia per malviventi confondendo la telecamera che uno di loro tiene in mano per un’arma.

«Venite, presto, c’è qualcuno con un mitra fuori dalla porta». La chiamata al 112 è allarmante, soprattutto visto il clima di odio e le polemiche nate a seguito della dichiarazione d’amore di Di Muro alla sua donna. In pochi minuti le volanti della polizia raggiungono il condominio e scoprono che l’uomo armato, in realtà, è un operatore di Mediaset. La situazione viene presto chiarita e il clima si distende. Le due ‘Iene’ confidano alla polizia il loro intento: volevano scatenare la rabbia del deputato, facendogli perdere la pazienza, ma con l’unico risultato di spaventare i vicini.