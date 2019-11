Ventimiglia entra nella sfida per la European Community of Sport 2022

Ventimiglia. Ieri la candidatura di Ventimiglia è stata accettata nella sfida per la European Community of Sport 2022 nel corso degli awards di Aces Europa al salone d’onore del Coni alla presenza dei massimi vertici dello sport italiano e di numerosi olimpionici.

Lo annunciano gli assessori Simone Bertolucci e Mabel Riolfo, molto contenti di questa iniziativa, deliberata dalla Giunta Scullino e che il Comune di Ventimiglia seguira con molta attenzione dopo aver riunito tutte le associazioni sportive cittadine.

Presente all’evento l’assessore regionale alla Sanità Sonia Viale che come vicepresidente di Regione è capofila in Italia del protocollo di intesa siglato da Regione Liguria con Aces Europa che unisce lo sport al benessere e salute.

Precisano gli assessori comunali Bertolucci e Riolfo: «Ora Ventimiglia potrà preparare la documentazione necessaria coinvolgendo la popolazione e le realtà sportive presenti sul territorio in modo da essere pronta al meglio quando la commissione europea effettuerà la valutazione».

«Grazie a questa candidatura – continuano i due assessori- vogliamo dare allo sport il risalto cittadino che merita, sarà l’occasione giusta per unire le forze sportive presenti sul territorio, dare risalto al nostro palazzetto dello sport di Roverino, insieme alla palestra del centro studi di Via Roma, realizzato dalla prima amministrazione Scullino, e ristrutturare insieme al l’assessore ai lavori pubblici Gianni Ascheri, la palestra ex GIL di via Chiappori».

Presto sarà pubblicato dall’amministrazione un avviso per la ricerca di uno sponsor per questa rilevante iniziativa sportiva.