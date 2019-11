Sanremo, al Forte di Santa Tecla giornata dedicata a “La Liguria e la dieta mediterranea, patrimonio dell’umanità”

Sanremo. Venerdì 15 novembre il Club per l’Unesco di Sanremo, con la collaborazione di Crea Sanremo, CNA Imperia, Comune di Sanremo, I ristoranti della tavolozza e il Polo Museale della Liguria, organizza una giornata dedicata a “La Liguria e la dieta mediterranea, patrimonio dell’umanità”, strutturata in un incontro con le scuole al mattino e in un incontro con la cittadinanza al pomeriggio al Forte di Santa Tecla, a Sanremo.