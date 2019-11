Rugby, i risultati delle partite del fine settimana

Imperia. Le persistenti perturbazioni atmosferiche hanno colpito duramente la Liguria, e parte del Piemonte, costringendo a rinviare quasi tutte le partite programmate per questo fine settimana novembrino, che sarà così sicuramente ricordato tra i più piovosi e, purtroppo, anche per i molti danni che ha arrecato al territorio ed alla popolazione.

Rinviata la partita di serie A di Grugliasco fra il Cus Torino e il Cus Genova per campo impraticabile, si è invece giocato sul sintetico del Carlo Androne di Recco dove è andata in scena una partita estremamente equilibrata che ha premiato i padroni di casa rivieraschi grazie alle mete di Marco Monfrino ed all’ala Falchi, ex AmatoriGenova, con un penalty ed una trasformazione di Luca Roden. Sabato prossimo sempre al Carlo Androne la Pro Recco anticipa il test con l’Amatori Alghero.

SERIE A GIRONE 1 (V GIORNATA)

Tossini Recco – A.S.R. Milano 17/12

ITINERA CUS Torino – CUS Genova (n/d)

Parabiago – TK Group VII Torino 12/19

I Centurioni Lumezzane – Biella 3/29

Amatori Alghero – Accademia Ivan Francescato 17/47

Classifica: Accademia Ivan Francescato punti 20, Biella 19, VII Torino 17, Parabiago 16, CUS Torino (*) 14, Pro Recco 13, A.S.R. Milano 7, CUS Genova (*) 6, Alghero 5, I Centurioni Lumezzane punti 1.

(*) = partite da recuperare.

SERIE C/1 GIRONE D POULE 2 (V GIORNATA)

Savona – Pro Recco/B (rinviata)

Union Riviera – Amatori Genova (rinviata)

CUS Pavia in sosta

Classifica: CUS Pavia punti 15, Savona (*) 8, Amatori Genova (*) 5, Union Riviera 4, Pro Recco/B punti 0.

(*) = Partite da recuperare.

SERIA C/2 GIRONE 2 (V GIORNATA)

DRFerroviaria Italia Spezia – Valtanaro (rinviata)

Lions Tortona – Le Tre Rose Casale M. (rinviata)

Saluzzo – CFFS Cogoleto (rinviata)

CUS PO in sosta

Classifica: Tortona punti 14, La Spezia 11, CUS PO (*) 10, Valtanaro (*) 6, Saluzzo 1, Le Tre Rose 0, Cffs Cogoleto – 4.

UNDER 18 GIRONE 1 ELITE (VI GIORNATA) DOMENICA 12,30

FTGI Embriaci – Nordival Rovato (rinviata)

A.S.R. Milano – Kawasaki Robot Calvisano 8/12

Lecco – CUS Milano (rinviata)

CUS Torino – Como (rinviata)

Viadana – Unione Monferrato (rinviata)

Classifica: Calvisano punti 29, Milano 22, Monferrato (*) 16, CUS Torino (*) e CUS Milano (*)15, Rovato (*)12, Lecco (*)10, Viadana (**) 6, Embriaci (*) e Como (**) punti 1.

(*) = partite da recuperare.

UNDER 18 GIRONE 2 TERRITORIALE (VI GIORNATA) domenica 12,30

Amatori Genova – VII Torino (rinviata all’ 1 dicembre)

FTGI Ligues2 – FTGI Embriaci2 (rinviata all’1 dicembre)

Union Riviera – Unione Monferrato (rinviata all’1 dicembre)

Chieri in sosta

Classifica: VII Torino punti 25, Amatori Genova 20, Ligues2 15, Chieri ed Union Riviera 5, Embriaci2 1, Monferrato – 4.

UNDER 18 GIRONE 1 TERRITORIALE (VI GIORNATA)

FTGI Ligues1 – Ivrea (rinviata)

Moncalieri – Biella (rinviata)

San Mauro – Amatori Novara (rinviata)

Rivoli – Collegno (rinviata)

Classifica: Ivrea punti 22, Biella 21, Rivoli 16, Novara 14, Ligues1 (*) 11, San Mauro (*) e Collegno 5, Moncalieri 1.

(*) = da recuperare.

UNDER 16 TERRITORIALE II TURNO GIRONE A (II GIORNATA)

FTGI Ligues1 – CUS PO (rinviata)

CUS Torino – Biella 15/8

Classifica: CUS Torino punti 9, Biella 6, CUS PO (*) e Ligues1 (*) punti 0.

UNDER 16 TERRITORIALE II TURNO GIRONE B (II GIORNATA)

Cus Genova – Collegno (rinviata)

Unione Monferrato – VII Torino (rinviata)

Classifica: CUS Genova e Collegno punti 4, VII Torino 1, Monferrato punti 0.

UNDER 16 TERRITORIALE II TURNO GIRONE D (II GIORNATA)

Union Riviera – Province dell’Ovest (rinviata a domenica 22 dicembre)

FTGI Marengo – FTGI Ligues 2 (rinviata a sabato 21 dicembre)

Classifica: Amatori Genova punti 5, Union Riviera 4, Ligues2, Marengo e Province dell’Ovest punti 0.

UNDER 14 I FASE (VIII GIORNATA)

CUS Genova/1 – Pro Recco (RINVIATA)

CUS Genova/2 – RC Spezia (RINVIATA)

Sanremo – Province dell’Ovest (RINVIATA)

Vespe Cogoleto – Amatori Genova (RINVIATA)

ATTIVITA’ DI PROPAGANDA

“Trofeo del Pesto” Under 12

Organizza Province dell’Ovest (RINVIATO)