OliOliva, Piana: «Liguria punto di attrazione a livello mondiale grazie alle sue eccellenze»

Imperia. «Ancora una volta la Liguria diventa punto di attrazione a livello internazionale grazie alle sue eccellenze. Oggi, in particolare, celebriamo il nostro olio che non teme rivali grazie ad una sapiente e inimitabile tradizione, il nostro prodotto viene preferito su tutti gli altri per una cucina di alta qualità». Così il presidente del Consiglio regionale Alessandro Piana ha salutato oggi l’inaugurazione della 19esima edizione di “OliOliva – Festa dell’Olio Nuovo”, che si svolge a Imperia fino al 10 novembre prossimo.

Questa mattina il presidente aveva portato i saluti dell’Assemblea legislativa all’incontro di affari fra 22 aziende liguri con i responsabili di acquisti per importanti società di Germania, Svizzera, Svezia e Kazakistan: «La coltivazione degli ulivi e la produzione di olio – aggiunge – rappresentano uno dei settori trainanti della nostra economia anche sul piano occupazionale per i numerosi addetti sul territorio e nelle successive lavorazioni della filiera, un patrimonio prezioso che fa parte della nostra storia e che va difeso».