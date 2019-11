“Nuovo ospedale e sanità nel Ponente”, incontro a Bordighera con l’assessore Viale

Bordighera. I Lunedi del Movimento Civico a Bordighera ospiteranno il 18 novembre, alle 20, al Cinema Zeni la vice presidente della Regione Liguria e assessore alla Sanità Sonia Viale e il direttore generale dell’ASL1 Marco Damonte Prioli, in un incontro intitolato “Nuovo Ospedale Provinciale e Rete della Sanità nell’ASL1”.

Dichiara il movimento civico: «Il nuovo ospedale provinciale, su cui la Regione si è impegnata con il mandato unanime dei sindaci del Ponente e che tutti si augurano diventi realtà nel medio termine, sarà uno strumento trasformativo per la medicina sul territorio. Genererà risposte contemporanee per i bisogni organizzativi della sanità nella nostra provincia, innalzerà il numero e la qualità degli interventi possibili in zona, e li renderà più sicuri, in accordo con l’ampia dimostrazione scientifica che un esito positivo dipende dal volume di interventi eseguito in una determinata struttura. Questo e’ uno dei criteri alla base della legislazione che chiede di accentrare servizi in una struttura di riferimento.

All’incontro apprenderemo come la visione e pianificazione per il nuovo ospedale si integreranno con le realtà attuali. La nomina in Ottobre di nuovi primari di fama è un passo importante perché la nostra zona torni ad essere attrattiva per le professioni mediche; ma la carenza severa di medici in molte specialità rimane un problema da mitigare. Per quanto riguarda l’Emergenza, recenti accordi hanno aumentato la dotazione di personale sulle automediche; e sono stati anticipati Punti di Primo Intervento nei Palasalute, che sarebbero presidi utilissimi per affrontare bisogni anche estemporanei e urgenti che non necessitano di corse al Pronto Soccorso. Nel piano territoriale per l’emergenza confluirà anche il Pronto Soccorso che dovrebbe riaprire a breve all’Ospedale Saint Charles. E dovranno essere inseriti nel piano territoriale anche i servizi ambulatoriali dei Palasalute di Bordighera che saranno completati nell’area del Saint Charles e affidati alla nuova gestione privata. Potrebbero includere anche servizi ora non disponibili sul territorio.

Attraverso informazione e partecipazione, i Lunedi del Movimento Civico intendono promuovere il continuo miglioramento della qualita’ della vita nella nostra zona. La Sanita’ e’ elemento principe verso tale obiettivo. Siamo grati all’Assessore Viale e al Direttore Prioli per la disponibilita’ ad illustrare lo stato dell’arte e a partecipare ad un dialogo con il pubblico. Tutti sono invitati».