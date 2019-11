Maltempo in Liguria, il presidente Toti: «Chiederemo al Governo lo stato di emergenza»

Genova. Il presidente della Regione Giovanni Toti ha annunciato che nelle prossime ore verrà chiesto al Governo lo stato di emergenza per i danni causati dalla forte ondata di maltempo da allerta rossa che si è abbattuta e che si sta abbattendo in queste ore sulla Liguria.

«Non ci sono fronti di danno significativamente superiore uno all’altro, ci sono circa una cinquantina di frane distribuite sulle province di Genova, Savona e Imperia. Siamo molto soddisfatti, è evidente che la regione non sia in ginocchio, la nostra regione ha retto più di quanto ci si potesse aspettare - ha dichiarato il governatore nel corso dell’aggiornamento meteo effettuato nella sede della protezione civile regionale.

Grande la capacità di reazione e la qualità degli interventi posti in essere dalle amministrazioni del territorio, regionali e comunali. Resta un filo di amarezza per un’opposizione che ancora una volta non ha saputo cogliere la gravità del momento e la qualità degli interventi istituzionali che dovrebbero essere impronti alla collaborazione e non alla polemica e all’allarmismo, ma ce ne faremo una ragione. Ha piovuto più dell’alluvione del 2014 e i risultati questa volta sono stati diversi», ha concluso.

«In totale sono circa 170 gli sfollati, 800 gli isolati tra Genova, Savona e Imperia, ma si tratta di un dato in continuo aggiornamento», fa sapere l’assessore regionale alla Protezione Civile Giacomo Giampedrone.