Maltempo, il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti: «A breve riapre strada provinciale 29 di Cadibona»

Savona. «Entro questa sera o al massimo domani, questa strada sarà riaperta, superando l’isolamento della Val Bormida: pur con le difficoltà di un senso unico alternato, la strada sarà percorribile». Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti che, terminato l’incontro con i sindaci del savonese nella sede della Provincia, ha effettuato un sopralluogo sulla Sp29 di Cadibona, in località Montemoro, interrotta da una frana.

«Questo è uno dei principali punti di snodo della Valbormida – ha spiegato il governatore – è la strada provinciale che collega Savona a Cairo Montenotte. Stiamo lavorando senza sosta da ieri, appena terminata l’allerta, e si inizierà già oggi a consolidare il fronte di frana su questo versante intriso d’acqua».

Per quanto riguarda l’autostrada «dai primi sopralluoghi – ha aggiunto il presidente Toti – risulterebbe integro il tratto della A6 in direzione sud, quello non interessato dal crollo del viadotto (avvenuto lungo la carreggiata nord, ndr): appena installati tutti i sensori e verificata la totale sicurezza, l’autostrada potrà riaprire con un senso unico alternato». «Si continua a lavorare – ha proseguito – anche su tutte le strade provinciali e comunali bloccate, così come Anas lavora sulle strade statali. Auspichiamo – ha concluso Toti – che entro sera vengano potenziati anche i collegamenti ferroviari della Valbormida».