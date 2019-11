Maltempo, confermato il codice verde sull’Imperiese

Imperia. Confermata l’allerta verde sulla provincia di Imperia. Dopo una breve pausa dal pomeriggio la pioggia tornerà però a bagnare il Levante della Liguria dove il suolo, a seguito delle precipitazioni degli ultimi giorni, è ormai saturo.

Per questo Arpal ha emanato l’allerta meteo gialla per piogge diffuse sulla zona C, lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla: l’allerta scatterà alle 22 di oggi, lunedì 4 novembre e si concluderà alle 15 di domani, martedì 5 novembre.

A partire dal pomeriggio di oggi, lunedì 4 novembre, la Liguria sarà interessata da un peggioramento delle condizioni meteo che porterà precipitazioni diffuse, localmente anche a carattere di rovescio. Vista la saturazione del territorio e il deflusso significativo nei bacini del Levante, la persistenza delle piogge potrà provocare ulteriori innalzamenti dei livelli. Per gli scrosci più intensi sono possibili locali criticità, legate all’insufficiente capacità di smaltimento delle reti fognarie o al repentino innalzamento dei livelli nei piccoli rivi. Vista la situazione si consiglia di seguire gli aggiornamenti.

Nello stesso tempo si conferma per oggi, lunedì 4, l’avviso per mareggiata intensa sul centro levante, zone b e c.