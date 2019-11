Lavoro, presto stabilizzati i 78 precari dei centri per l’impiego. Berrino: «Da Roma il via libera alla nostra richiesta»

Genova. I 78 precari dei Centri per l’Impiego della Liguria saranno presto stabilizzati: la richiesta dell’assessore regionale al Lavoro e alle politiche attive dell’occupazione Gianni Berrino è stata accolta dal Dipartimento della Funzione Pubblica.

«Sono felice che finalmente il Governo abbia dato il via libera alla stabilizzazione con un parere che avevamo chiesto da mesi – afferma l’assessore Berrino – Come Regione fin da subito abbiamo detto che, qualora ci fossero state le condizioni giuridiche, non ci sarebbe stato alcun problema a stabilizzare i dipendenti a tempo determinato nei centri per l’Impiego. Ora l’assessorato potrà concordare con i sindacati i tempi e le modalità per contrattualizzare tutti e 78 i lavoratori coinvolti. Ringrazio tutte le forze politiche che si sono attivate per arrivare a questo ottimo risultato».