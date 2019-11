Inglese per l’accoglienza turistica e commerciale, al via un corso presso la sede sanremese di CNA

Sanremo. CNA, consapevole dell’importanza della conoscenza delle lingue straniere per accogliere al meglio la clientela internazionale, ha organizzato un corso intensivo di 4 incontri sull’inglese dell’ospitalità: nelle strutture ricettive, al ristorante o in agriturismo, nel laboratorio artigiano.

Gli appuntamenti sono previsti per lunedì 18, 25 novembre, 2 e 9 dicembre e si terranno presso la sede CNA di Sanremo, via Bartolomeo Asquasciati 12 dalle 15.30 alle 18.30.

Il corso è rivolto agli operatori dell’intera filiera dell’ospitalità che intendono accogliere efficacemente la clientela internazionale, per farle vivere una esperienza gratificante e positiva: largo dunque all’inglese del “benvenuto” e a quello settoriale legato alle produzioni tipiche, al vino, all’enogastronomia del territorio e all’olio, senza dimenticare gli spunti pratici per la comunicazione interculturale.

Progettista e docente del corso è Luisa Puppo, titolare di Welcome Management – Ligucibario® (consulenze per il marketing e la formazione dei settori turismo, enogastronomia, artigianato, co- fondata con il food tourism designer ed enogastronomo Umberto Curti). Specialista di lingua inglese settoriale per il turismo ed l’enogastronomia, traduttrice ed esperta della “Destinazione Liguria”, nel 2018 è stata nominata “Ambasciatrice di Genova nel Mondo”.

Insieme con Luisa Puppo i partecipanti apprenderanno come accogliere gli ospiti ed i turisti in lingua inglese, come interagire al meglio con la clientela anglofona, come “illustrare” con efficacia il proprio prodotto/servizio e le risorse del territorio nella lingua più parlata al mondo.

Il corso è gratuito per gli associati CNA; la partecipazione è aperta anche ai non soci che sono invitati al versamento di un contributo. Per iscriversi, avere informazioni o ricevere il programma, contattare CNA Imperia ai seguenti recapiti telefonici 0184/500309 oppure scrivere a segreteria@im.cna.it.