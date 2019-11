Imperia. Settimana ricca di impegni e soddisfazioni per gli studenti dell’istituto Ruffini di Imperia che sono intervenuti da protagonisti in più di un’occasione durante la”tre giorni” di orientamenti a Genova.

Si è cominciato martedì 12 , prima giornata di Abcd con la band dell’istituto ” AULA 73” che ha partecipato

a Palazzo San Giorgio con altri gruppi delle diverse scuole della Liguria ad un vero e proprio evento. Insieme a loro a rappresentare il ponente ligure le band del liceo Cassini di Sanremo e del liceo Vieusseux che portano avanti una proficua collaborazione con l’istituto.

Tutto, era nato, anni fa, dall’idea di alcuni insegnanti del Ruffini e poi, a seguito del loro trasferimento in altre scuole, si è costituita una vera e propria rete di condivisione di intenti e progetti. Di pomeriggio poi gli studenti hanno scoperto l’arte della liuteria grazie allo stimatissimo costruttore di violini Salvatore Scalia che li ha affascinati raccontando la propria esperienza umana e mostrando i sofisticati passaggi di questa raffinata produzione.

La seconda giornata è continuata con una buona rappresentanza di studenti dell’istituto che ha preso parte a un convegno sugli Erasmus+ e portando sul palco la propria esperienza. Ricordiamo che il Ruffini è protagonista in due progetti differenti e proprio in questi giorni una sua rappresentanza, di alunni ed insegnanti, si trova in Slovacchia. I ragazzi intervenuti hanno potuto raccontare le loro esperienze ad una platea attenta e numerosa all’interno della sala del maggior consiglio di Palazzo Ducale.

Dalla giornata e dalle parole dei protagonisti è emersa, una volta di più, l’importanza della partecipazione e della condivisione di questi progetti che offrono la possibilità ai ragazzi di sentirsi protagonisti in Europa di

migliorare le loro competenze in lingua inglese e di aprire la loro mente. Un’altra rappresentanza di 4 studenti delle classi quarte ha preso parte al progetto “Future Hack” che li ha coinvolti, in squadre miste, formate da una selezione di studenti delle scuole Liguri, in due giornate di lavoro a progettare e immaginare la Liguria del 2040.

Il Ruffini è nella squadra dei vincitori del 1° Future Hack Liguria 2019 dal titolo “La Liguria del 2040 é nel nostro presente” La sfide era di Immaginare la Liguria del 2040 come una regione che ha saputo reagire ai cambiamenti climatici; utilizzando le nuove tecnologie è diventata una regione virtuosa dal punto di vista della sostenibilità ambientale limitando drasticamente l’inquinamento del mare, di consumo del suolo e l’emissione di gas serra.

E 72 ragazzi divisi in squadre provenienti da 17 istituti scolastici della Liguria, sotto la supervisione di studenti mentor, la direzione del professor Giovanni Dodero dell’IIS Liceti di Rapallo ed esperti formatori hanno ipotizzato soluzioni avveniristiche e, attraverso realtà virtuale, realizzato scenari di futuri possibili.

Creatività, innovazione, programmazione, co-progettazione, comunicazione, ricerca, story-telling, grafica digitale, realtà virtuale sono alcune tra le competenze messe in gioco durante questa maratona di due giorni con l’utilizzo di workshop e hackathon. La giuria ha esaminato attentamente tutte le proposte presentate dai gruppi e ha votato come prima classificata il Team 6 di cui fa parte Luana Pellegrini, studentessa dell’I.I.S. Ruffini. Il gruppo vincitore sarà invitato a partecipare al primo Hackathon di Silicon Valley Study Tour.

Progetti, sfide e condivisione di contenuti didattici innovativi, messa in gioco degli studenti come veri protagonisti della loro Scuola. Questo, in breve, il Ruffini di Imperia, che accanto alla didattica tradizionale si apre a nuovi orizzonti.