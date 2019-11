Imperia. Il comandante regionale Liguria, Generale di Divisione Francesco Mattana, ha fatto visita al Comando Provinciale della guardia di finanza di Imperia.

Accolto dal comandante provinciale, Colonnello Alfonso Ghiraldini, il comandante regionale si è intrattenuto con il personale, al quale, dopo aver ricordato l’importanza della missione istituzionale affidata al corpo ed il forte impatto sociale delle attività svolte per la sicurezza economico-finanziaria del paese, ha manifestato apprezzamento per l’impegno profuso e per i significativi risultati conseguiti.

Nell’occasione ha consegnato attestati di encomio ad alcuni militari che si sono particolarmente distinti in servizio ed ha incontrato anche i rappresentati dell’Associazione nazionale finanzieri d’Italia, ringraziandoli per l’affetto che continuano a mostrare nei confronti del corpo della guardia di Finanza. A conclusione della visita, il Generale Mattana ha anche portato i suoi saluti alle principali autorità provinciali.