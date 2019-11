Bordighera. Bella soddisfazione per il giovane cavaliere bordigotto Filippo Salvaterra, tesserato per la S.I.F. (Società Ippica Finalese – Finale Ligure), che la scorsa settimana durante la Fiera Cavalli a Verona, la più importante manifestazione nazionale per quanto riguarda l’equitazione e tappa di coppa del mondo per i professionisti, con il suo pony Orchid’s Gerona, ha raggiunto l’ottavo posto nazionale.

A solo 10 anni, dopo le gare cumulate del giovedì, dove si è piazzato 11° assoluto, e del venerdì, giunto 16° assoluto, in cui ha fatto registrare due percorsi netti, Filippo ha raggiunto, oltre all’ottavo posto nazionale su 64 partecipanti, anche il primo piazzamento tra i partecipanti della Liguria nel trofeo Pony – premio My Horse 100 cm. a cui hanno partecipato i migliori binomi di tutta Italia.

Nella giornata di domenica, inoltre, Salvaterra ha dato il suo contributo nella gara a squadre dove la Liguria ha conseguito un onorevole settimo posto. Soddisfatti anche i tecnici Bernado Martini di Cigala e Flavia Merengone (tecnico F.I.S.E. Liguria) per questa trasferta veronese che conferma quanto di buono ottenuto lo scorso anno quando Filippo si era ugualmente classificato ottavo, confermandosi quindi ai massimi livelli nazionali.