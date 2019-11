Fine settimana importante per la Pallamano Ventimiglia

Ventimiglia. Una settimana importante quella della Pallamano Ventimiglia. Dopo la bella iniziativa legata alla “Plastic Free”, di venerdì sera, i ragazzi della presidente Paola Nanni, si apprestano a vivere un fine settimana di fuoco. Tutte le squadre del sodalizio saranno impegnate, dagli Under 11, al loro esordio, ai Senior.

«Dopo le belle soddisfazioni legate alle nostre iniziative, ci apprestiamo a sostenere le nostre diverse squadre, nei campionati francesi che giocheranno – ha dichiarato Paola Nanni, che aggiunge – I nostri Senior, proveranno a difendere la loro Leadership, nel Campionato Paca, non sarà facile per i ragazzi di Pippo Malatino e di Charden M’Bouta, ma confidiamo nella loro forza e nel loro carattere per questa dura trasferta a La Farlede.

Sabato pomeriggio, gli U. 13 di Massimo Agnese, affronteranno il Villefranche a Roverino, così come domani anche gli Under 15. Queste tre squadre citate, guidano le loro rispettive classifiche nel Campionato PACA(Senior) e delle Alpi Marittime. Gli U. 17, loro come i senior nel Campionato Paca, affronteranno i pari età dell’Antibes, provando a confermare i recenti progressi. Avremo anche l’esordio degli Under 11 impegnati a Chateauneuf di Grasse. A tutte le nostre squadre ed ai loro tecnici, auguro una bella riuscita».

Un sabato di passione quindi, aspetta tutti gli appassionati, che potranno seguire le dirette sul sito della società www.ventimiglia-liguria-handball.it