Elezioni regionali, Basso (Grande Nord Liguria): «La regione è distrutta, altri 5 anni così non può permetterseli»

Diano Marina. «Una Regione distrutta. La Liguria da anni è senza amministrazione e senza guida. Coloro che oggi crediamo essere gli amministratori della Regione si occupano in realtà solo di politica romana, impiegano le loro energie solo per assicurarsi la propria carriera e ascesa personale» – commenta Luigi Basso, responsabile Grande Nord Liguria.

«La specialità di questi politicanti è suonare il trombone e solfeggiare prendendosi i meriti di cose fatte da altri e scaricare il barile quando i nodi della loro inettitudine arrivano al pettine. Ora la Liguria è in ginocchio. Inutile chiedere le dimissioni di questi amministratori perché non rinunceranno mai a mesi di lauto stipendio. Certamente alle prossime elezioni regionali i liguri dovranno darsi una sveglia, perché altri 5 anni così la Liguria non può permetterseli. Neppure la Svizzera potrebbe sopravvivere a simili amministratori» – dichiara Luigi Basso, responsabile Grande Nord Liguria.