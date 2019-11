Area Sanremo, due finalisti esclusi. Brani proposti non idonei

Sanremo. A seguito delle verifiche effettuate in merito all’idoneità dei brani presentati dai concorrenti, sono risultati non ammissibili alla fase finale due di essi: Savino Riontino in arte Sire con “F@ck” e Davide Fraraccio in arte Frare’ con “Confini del silenzio”.la fase finale che si terrà presso il Teatro dell’Opera del Casinò nei giorni 8 e 9 novembre 2019

ECCO L’ELENCO COMPLETO DEI FINALISTI