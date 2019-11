A26, Cassinelli e Bagnasco (Fi): «Liguria isolata. E il Governo che fa?»

Genova. «La Liguria è isolata e il governo che fa? Per questo motivo abbiamo chiesto con una interrogazione urgente che il ministro De Micheli spieghi in Commissione trasporti come intende intervenire. Il porto di Genova non può aspettare, i commercianti e gli insediamenti industriali non possono aspettare, i cittadini non possono aspettare. Ogni minuto che passa milioni di euro vanno in fumo.

Un disastro annunciato per cui ci chiediamo da Toninelli all’attuale ministro come si sia impiegato il tempo dal crollo di Ponte Morandi in avanti: solo proclami sui social alla disperata ricerca di qualche voto in più». Lo hanno scritto in una nota i deputati Roberto Cassinelli e Roberto Bagnasco di Forza Italia.