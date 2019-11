A dicembre c’è la Nobel Week, scienziati e intellettuali da tutta Europa a Sanremo

Sanremo. Mostre, congressi, meeting e anche un charity event per premiare gli studenti universitari. Il tutto nel segno di Alfred Nobel. Dal 7 al 13 dicembre Villa Nobel apre le sue porte a una settimana di eventi dedicati al celebre scienziato e filantropo svedese portando in città esponenti della comunità scientifica e intellettuale europea.

Organizzati da Prime Quality per valorizzare la storica residenza di corso Cavallotti e il territorio nel segno della cultura internazionale, tutti gli eventi sono stati studiati da un comitato tecnico scientifico ad hoc presieduto dal medico Gianfranco Trapani.

Tema conduttore, sarà l’elemento femminile. Ad accompagnare la kermesse, infatti, la mostra dei Premi Nobel donna che ispirandosi all’esposizione che si è tenuta nel 2017 a Madrid, rievocherà i volti, la vita e le grandi imprese di tutte le donne che nel corso degli anni sono state insignite del Premio Nobel per la Pace, da Madre Teresa di Calcutta a Malala Yousafzai. E Premi Nobel in rosa potremmo vederli realmente. Sono infatti attesi una rosa di vincitrici dell’ambito riconoscimento.

Ma non solo, perché se la scienza è un universo che accoglie tutte le menti, senza discriminazioni e differenze di genere, la Nobel Week di Sanremo taglierà ufficiosamente il nastro il giorno 6 con la Festa di Natale nazionale di Aidda, l’Associazione imprenditrici e donne dirigenti d’aziende presieduta dalla sanremese Claudia Torlasco.

Altro elemento fondamentale della Nobel Week sarà costituito da un ciclo di attività culturali volte allo scambio traItalia e Svezia. Per rafforzare ulteriormente il legame tra i due Paesi, all’inaugurazione sarà presente l’Ambasciatore Svedese a Roma e il 13 dicembre, in occasione dei festeggiamenti di Santa Lucia, parteciperanno il sindaco di Karlskoga e altri esponenti dell’Amministrazione del Comune di nascita di Nobel, nonché alcuni membri del Rotary della città svedese.

«L’idea della Nobel Week – spiega Gianmaria Leto, vertice della società che ha vinto il bando di gestione della Villa per nove anni – è nata con la volontà di organizzare un evento culturale internazionale che rendesse omaggio ad Alfred Nobel e che, allo stesso tempo, servisse come occasione per valorizzare le eccellenze del nostro territorio. Ed è stato proprio il territorio a supportarci e accompagnarci nell’organizzazione dell’evento, nei mesi di preparazione, infatti, varie associazioni e club locali e nazionali, hanno collaborato attivamente per realizzare questo progetto, che hanno sposato subito con entusiasmo».

A lavorare in sinergia per la realizzazione dell’evento, i Lions Sanremo, Lions Matutia, il Rotary Sanremo, il Rotary Hanbury, la Fidapa, l’Associazione Internazionale Amici di Nobel, Aidda Italia e lo Zonta Club. Senza dimenticare le Università di Genova, di Torino e di Cagliari, l’Associazione Italiana Marketing e ancora gli studenti del Liceo Cassini e le docenti Patrizia Magnoni e Lia Motta.

«Il progetto – sottolinea Leto – ha grandi potenzialità, non solo dal punto di vista culturale ma anche come elemento di attrazione turistica. Il turismo culturale in Italia rappresenta il 66% della spesa totale dei viaggiatori internazionali, secondo i dati aggiornati del Centro Internazionale degli Studi dell’Economia Turistica, seguono una dinamica positiva, nel 2018, infatti, sono aumentati dell’11% i visitatori e del 18% gli introiti. Quindi, il turismo culturale rappresenta una grande opportunità per il nostro territorio e Prime Quality si sta muovendo in questa direzione, Alfred Nobel rappresenta un elemento di attrazione a livello internazionale».

Di questo ne è convinto anche l’assessore al Turismo Alessandro Sindoni che ha accolto l’iniziativa con grande interesse.

Di seguito il calendario dell’evento

Sabato 7 dicembre:

Inaugurazione della settimana nobeliana, a seguire aperitivo di benvenuto

Convegno sulla Pace

Charity event, il ricavato della vendita dei biglietti sarà destinato ad una borsa di studio a favore di studenti meritevoli.

Domenica 8 dicembre:

Apertura Nobel Caffè

Inaugurazione Mostra sui Premi Nobel donne

Lunedì 9 dicembre:

Giornata dedicata alle scuole

Martedì 10 dicembre:

Nobel Day

Giornata dedicata alla consegna dei Premi Nobel, con collegamento in diretta da Oslo e da Stoccolma

Cena di Gala

Mercoledì 11 dicembre:

Conferenza « Le novità della scienza per un futuro sostenibile»

Conferenza «Sviluppo sostenibile del territorio tra economia e benessere»

Tavola rotonda