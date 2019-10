Ventimiglia, vende frutta e verdura senza permesso. Merce sequestrata e ambulante multato

Ventimiglia. Dovrà pagare una sanzione di 5mila euro, l’ambulante che ieri è stato pizzicato dalla polizia locale in prossimità del valico di frontiera di Ponte San Ludovico, mentre vendeva frutta e verdura in una zona in cui la vendita di questo tipo è vietata dal regolamento comunale.

Oltre a multarlo, gli agenti gli hanno sequestrato 138 cassette di frutta e verdura e 17 sacchi di noci a carico. Sotto sequestro anche l’auto carro e le attrezzature utilizzate per la vendita. Al venditore abusivo è stata comminata sanzione di 5.000 euro per violazione alla legge sul commercio della regione Liguria. La merce oggetto di confisca è stata devoluta a titolo gratuito alla casa di riposo Ernesto Chiappori, in frazione Latte.