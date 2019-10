Ventimiglia, Carmelo e la sua famiglia verranno trasferiti al “The Dream Ranch” di Camporosso

Ventimiglia. Dopo molta attività di coordinamento tra l’amministrazione comunale di Ventimiglia e altri enti preposti tra cui la Regione Liguria e varie associazioni animaliste, si è giunti ad una conclusione pionieristica.

Il consigliere comunale Eleonora Palmero, delegata dal sindaco Gaetano Scullino alla tutela degli animali, dichiara: «Alcuni credevano che non fosse possibile, ma siamo riusciti a dare un’opportunità anche a questi animali che appaiono ostili, ma in realtà avevano anch’essi il diritto di avere un’ulteriore opportunità e di non essere abbattuti».

«Ci riferiamo alla famiglia dei cinghiali che nei giorni scorsi avevano invaso il centro cittadino di Ventimiglia il cui capostipite era stato simpaticamente nominato Carmelo.

I cinghiali verranno, di concerto con la Regione Liguria, catturati e trasportati presso “The Dream Ranch” di Camporosso per poi essere, in seguito ad accertamento sanitario, trasportati in un’oasi faunistica fuori dalla Liguria al fine di assicurare loro un habitat naturale in modo che non possano nuocere».

Il consigliere Eleonora Palmero ringrazia, oltre alla Regione Liguria, tutte le altre associazioni che hanno coadiuvato in questa difficile impresa tra cui “Le Iene Vegane”.