Sanremo. In attesa dell’inizio dei campionati a squadre 2019-20 maschili e femminili, grande soddisfazione per Raffaele Regina, presidente della “Scuola Pongistica Riviera dei Fiori”, che partendo da Spotorno arrivando ad Alba e passando per Vedano Olona i propri atleti/e hanno onorato i colori matuziani e provinciali salendo sul podio di tutti gli appuntamenti svolti nei giorni scorsi.

***Grand Prix Liguria a Spotorno (SV)

Singolare 3a Categoria Femminile: 1°) Maya Pino del T.T. Regina Sanremo – 2°) Laura Siccardi dell’Athletic Genova – 3°/3°) Joanna Mirisola di Genova e Giuseppina Volpi del T.T. Regina Sanremo.

Singolare 4a Categoria Femminile: 1°) Marie Mirisola di Genova – 2°) Silvia Chiappori di Bordighera – 3°/3°) Laura Siccardi dell’Athletic Genova e Maya Pino del T.T. Regina SLM Imperia.

Singolare 5a Categoria Maschile: 1°) Alessandro Soldi dell’Athletic Genova – 2°) Alessandro Caslini di Spotorno – 8°) Stefano Beverini del T.T. Regina Taggia.

***Trentesimo Torneo Open Città di Alba (CN)

Singolare Maschile 3a Categoria: 1°) Luca Boscolo del T.T. Verzuolo – 2°) Paolo Racca come Ex del T.T. Regina Sanremo da quest’anno tesserato per il C.U.S. Torino.

Singolare Femminile 4a Categoria: 1°) Nicole Palazzo del T.T. Novara – 2°) Arianna Rolfo del Verzuolo – 3°/3°) Giuseppina Volpi e Maya Pino entrambi del T.T. Regina Sanremo.

***Torneo Interregionale Open a Vedano Olona (VA)

Singolare Maschile Over 2500 : 1°) Daniele Bonafin del Florens Vigevano – 2°) Nicholas Magurno del T.T. Regina SLM Imperia – 3°/3°) Gabriel Marra di Sesto San Giovanni ed Alessandro Lombardo del T.T. Regina Sanremo Taggia.