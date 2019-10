Team Schiavetti Pallamano Imperia a Crotone per il Trofeo Coni 2019

Imperia. Si è appena conclusa l’incredibile esperienza di sport, condivisione, amicizia e tanto divertimento da parte dell’under 13 mista del Team Schiavetti Pallamano Imperia fatta nei giorni scorsi da 26 al 29 settembre a Crotone per il Trofeo Coni 2019.

«Di fatto la nostra squadra ha rappresentato la Liguria in questa affascinante manifestazione – ci riferisce il dirigente Saul Convalle – siamo riusciti ad imporci contro la Calabria ed il Trentino ed abbiamo ceduto il passo contro l’Alto Adige il Veneto e la Sicilia senza mai arrenderci, nonostante la giovane età di alcuni dei nostri giocatori, conquistando un onorevole 11esimo posto su venti partecipanti».

«Volevo ringraziare gli atleti, gli allenatori, gli accompagnatori – commenta raggiunto al telefono il presidente Giovanni Martini – ed i genitori per aver contribuito alla riuscita di questa trasferta. Siamo molto felici come società di far vivere queste esperienze indimenticabili ai nostri giovani atleti e questo non sarebbe possibile senza la collaborazione di tutti».

Per la cronaca il Trofeo Coni è stato vinto dal Veneto e la Liguria si è classificata al 13esimo posto.