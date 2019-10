Sanremo, tutto pronto per la finale dell’Ariston Comic Selfie

Sanremo. Venerdì 22 novembre alle 21 al teatro Ariston di Sanremo andrà in scena la finale di Ariston Comic Selfie 2019, lo spettacolo del web. L’intrattenimento su YouTube si fonde con la grande tradizione teatrale grazie ad un video-selfie divertente o a una video-parodia della durata massima di 90 secondi a cui si è aggiunta quest’anno la nuova sezione Selfie Magic.

Il talent, giunto alla quarta edizione, è una manifestazione di respiro nazionale capace di coinvolgere artisti, youtuber, video-maker, cantanti, prestigiatori e aspiranti comici di età compresa tra i 18 e i 35 anni provenienti da ogni parte d’Italia. Sono stati oltre 7.000 i voti raccolti sul sito internet della manifestazione www.aristoncomicselfie.com nel periodo compreso tra lunedì 7 e lunedì 21 ottobre. Complessivamente sono stati 21 i video partecipanti. L’edizione di quest’anno è ispirata al tema dell’Intelligenza Artificiale VS Ignoranza Naturale.

La serata finale sarà presentata da Giovanni Vernia e sarà trasmessa in diretta streaming dal teatro Ariston di Sanremo. Sul palco anche la giuria di qualità di Ariston Comic Selfie 2019 composta da Carla Vacchino, proprietaria del Teatro Ariston, la Responsabile Ufficio Promozionale Culturale Siae Danila Confalonieri, la cantautrice e regista Isabella Biffi, la webstar Edoardo Mecca, l’illusionista Walter Rolfo e il musicista e artista Andy Bluvertigo. Il tutto sarà accompagnato dalla musica della dj e cantante sanremese Georgia Mos, dalle esibizioni di alcuni dei giurati e dalle coreografie del corpo di ballo Urban Theory.

Nel corso della serata sarà consegnato il Premio “Dal Web al Teatro” a Tess Masazza, webstar da 1.2 milioni di followers su Facebook e quasi 600.000 followers su Instagram. Il premio viene assegnato su impulso del teatro Ariston di Sanremo con la finalità di dare un riconoscimento a quegli artisti che, provenendo dal canale web, si siano particolarmente distinti per la creazione di contenuti di qualità in ambito teatrale. Ma i veri e autentici protagonisti saranno loro, i finalisti che avranno la possibilità di mettere in mostra le loro qualità.

I finalisti dell’edizione 2019 sono: Niccolò Mazzavillani e Paolo Gandini, 25-34 anni da Gallarate (VA) e Agnadello (CR), Luigi Mangiacotti, 30 anni da Cinisello Balsamo (Milano), Davide D’Urso, 22 anni da Torino, Salvatore La Monica, 32 anni da Siracusa, Gioacchino Gargano, 22 anni da Palermo – Parody, Stello Tomasello, 29 anni da Messina – Parody, Francesco Martina, 19 anni da Anzio (Roma) – Magic, Giuseppe Ruggieri, 28 anni da Telese Terme (Benevento) – Magic, Auro Cardillo, 19 anni da Roma – Magic, Matteo Meleleo, 20 anni da Brescia – Magic.

Ai vincitori designati dalla giuria di qualità verrà offerta una borsa di studio conferita dalla Siae dell’ammontare di 1000 euro ciascuna. Al vincitore individuato come autore della migliore performance della serata finale, tra quelli premiati dalla giuria di qualità, andranno anche due biglietti per assistere come spettatori alla finale del Festival di Sanremo 2020. Ai vincitori delle tre classifiche web verrà offerto un soggiorno per due persone a Sanremo (premio

in partnership con la rete di impresa Sanremo On). Come da tradizione, anche il pubblico presente in sala la serata di venerdì 22 novembre sarà giudice di Ariston Comic Selfie (voto via sms in sala). I vincitori del Voto della Sala riceveranno un abbonamento per il Premio Tenco 2020.

Sarà uno show ricchissimo: tantissime le sorprese previste in scaletta, alcune delle quali legate all’universo dell’Intelligenza Artificiale. La finale di Ariston Comic Selfie, all’insegna del 2.0 e della massiccia diffusione sui social network, sarà trasmessa in diretta streaming con regia a cura di Andrea Lombardi. Scenografia dell’artista Marco Lodola. Luci Lorenzo Mazzocchetti, audio Emilio Nolli. Voto web e in sala gestito dalla web agency Due Metri di Graziano Poretti e Alessandro Gallo.

Ariston Comic Selfie 2019 è una manifestazione organizzata con il supporto e il contributo della Siae, Società Italiana degli Autori ed Editori e con il patrocinio di Regione Liguria, Comune di Sanremo, AGIS, Associazione Generale Italiana dello Spettacolo, FITA Federazione Italiana Teatro Amatoriale e Camere di Commercio Riviere di Liguria. Partner dell’evento è anche la rete di impresa Sanremo On.