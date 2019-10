Sanremo, al Forte di Santa Tecla la consegna del “Leone alla carriera” a Tony Gentile

Sanremo. Domenica 13 ottobre ore 17,30 al Forte di Santa Tecla a Sanremo, avverrà la consegna del “Leone alla carriera” a Tony Gentile da parte dell’associazione Spazivisivi in collaborazione con il Comune di Sanremo.

A seguire un incontro/conferenza con il fotografo, dal titolo “Tra cronaca e storia” avente come moderatore

Maurizio Garofalo; ingresso libero fino a esaurimento posti. L’evento si inserisce nella rassegna

Spazivisivi2019. Tony Gentile (Palermo, 1964) è uno dei più importanti photoreporter italiani. Dopo le prime esperienze presso “Il Giornale di Sicilia” e dopo la collaborazione con l’Agenzia Sintesi di Roma, nel 2003 entra a far parte dell’agenzia di stampa internazionale Reuters, per la quale ha coperto e continua a coprire innumerevoli eventi di cronaca, politica e sport a livello internazionale. La sua notorietà è in gran parte dovuta alla famosa fotografia – divenuta iconica – dei giudici Falcone e Borsellino, scattata nel 1992, pochi mesi prima che entrambi venissero uccisi da cosa nostra nelle stragi di Capaci e via D’amelio.

Nel 2015 ha riaperto il suo archivio degli anni ‘90 realizzando il libro La Guerra – una storia siciliana con un racconto di Davide Enia. Il libro narra con due registri diversi, fotografico e letterario, gli anni della guerra

della mafia contro lo Stato mettendo in evidenza la quotidianità della vita della popolazione siciliana.