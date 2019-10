Ospedale unico, Regione Liguria riconosce il valore della petizione di Cittadinanzattiva Imperia

Imperia. «Dopo il convegno di Sanremo, arriva il primo successo popolare di Cittadinanzattiva visto che Regione Liguria riconosce il valore della petizione e accetta la costituzione di una commissione consultiva sanitaria. Grazie cittadini!» – fa sapere Cosentino Ugo di Cittadinanzattiva Imperia che da qualche settimana è scesa in piazza per raccogliere le firme dei cittadini per evitare la chiusura degli ospedali di Imperia e Sanremo.