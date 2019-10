Sanremo. Due coniugi di Sanremo, originari dell’Abruzzo, hanno festeggiato le nozze di diamante. A raggiungere il traguardo dei 60 anni di matrimonio sono Gabriele Erbaggio e Lucia Pace. Gabriele, 84 anni, è originario di Arsita, in provincia di Teramo, mentre la moglie, 81 anni, è di Farindola, in provincia di Pescara.

Il matrimonio nel 1959, poi il trasferimento in Svizzera per motivi di lavoro e infine l’arrivo a Sanremo. I coniugi hanno a lungo lavorato in floricoltura, Gabriele è stato anche netturbino. Oggi entrambi sono in pensione. Hanno due figlie: Elvira, di 58 anni e Barbara di 44. E un nipote, figlio di Elvira, di 30 anni.

